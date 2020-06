Nasri compie gli anni: gli auguri di Benatia sono… imbarazzanti. Lo scatto di gioventù è virale

Non solo Paolo Maldini. Oggi 26 giugno è anche il compleanno di altri protagonisti del mondo del pallone. Compie 33 anni Samir Nasri, ex calciatore di Manchester City e Arsenal e grande amico di… Medhi Benatia.

Il marocchino ha voluto dedicare al francese un caloroso messaggio per la loro amicizia e ovviamente per fargli gli auguri. Tra le foto proposte, però, una molto divertente di quando i due erano davvero molto giovani e si trovavano probabilmente negli spogliatoi di qualche squadra o al mare. Capelli lunghi l’ex centrale della Juventus, viso innocente per il francesino. Tanti i commenti al post Instagram di Benatia, quasi tutti in riferimento proprio allo scatto più vecchio e ‘imbarazzante’.

GLI AUGURI – “Durante la nostra carriera incontriamo tante persone con le quali creiamo dei legami. Oggi è il compleanno di una di quelle. Una persona speciale, un amico col quale condivido un rapporto d’amicizia lungo 17 anni. Alti, bassi, gioie e discussioni. Un rapporto vero. Un vero fratello di sangue. Buon compleanno Nasri, Principe di Marsiglia”. Queste le parole di Benatia sul noto social network.