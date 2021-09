Nasri spiega addio al calcio: “Una cosa mi ha ferito in carriera. Poi il Covid…”

L'ex talento francese pare aver deciso per il ritiro dal mondo del pallone e ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a questa decisione

Stop al calcio a 34 anni. Samir Nasri racconta la sua decisione ai microfoni di JDD come riportato anche da RMC Sport. Il talento francese ha scelto nelle scorse settimane di appendere gli scarpini al chiodo al termine di una carriera iniziata con grandi aspettative ma terminata con una terribile picchiata per via di diversi fattori. Proprio l'ormai ex calciatore, che vanta anche un numero importante di presenze con la nazionale, ha spiegato la sua scelta.

CARRIERA E FERITA APERTA - Diventato commentare per Canal +, Nasri ha ripercorso alcune tappe della sua carriera spiegando come sia arrivato a decidere per la fine di essa: "Un episodio mi ha ferito molto gravemente e ha cambiato il mio rapporto con il calcio: la mia squalifica", ha detto il francese a proposito della decisione della Uefa che nel febbraio 2018 lo aveva sospeso per violazione delle norme antidoping. "Trovai questa punizione decisamente ingiusta perché non avevo preso alcun prodotto dopante. Era solo un'iniezione di vitamine perché stavo male".

VERSO LA FINE - "Sono tornato al West Ham, a Londra, con un allenatore che conoscevo (Manuel Pellegrini ndr): è stato perfetto. Ma mi sono infortunato tre volte di seguito. Lì mi ha chiamato Vincent Kompany, per andare all'Anderlecht. C'era un lato emotivo, ma anche l'idea di essere un giocatore e anche un po' nello staff. A me piacerebbe allenare. E allora mi sono detto che avrei imparato con lui. Ma non è andata come previsto. Poi il campionato è stato fermato a causa del Covid". Da qui la decisione di dire basta. Semplicemente quanto tutto è ripreso non volevo riniziare di nuovo. Nessun'altra opportunità mi ha attirato e in Francia potrei tornare solo per il Marsiglia. Quindi...".