A Wembley l’Italia balla il tango e viene derisa da una grande Argentina

In gol per i sudamericani Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala

Dominio assoluto a Wembley dell'Argentina che ha battuto e a tratti deriso l'Italia con la tecnica sopraffina di Messi & C. La seleccìon ha vinto 3-0 con i gol di Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala, ma il punteggio poteva essere nettamente più largo senza le parate di Donnarumma soprattutto nel secondo tempo dove l'albiceleste è stata padrona del campo. Prestazione dell'Italia davvero mortificante visto che mai gli azzurri hanno mostrato gioco e cercato di far male alla squadra sudamericana. E' finita anche con gli olè per il torello in ogni zona del campo. Italia a pezzi sul piano tecnico e fisico che Mancini deve rianimare in vista del match contro la Germania.