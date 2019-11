Acerbi incorona Immobile: “Se continua così è da Pallone d’oro”

L’Italia si concentra sulla sfida contro la Bosnia. Dal ritiro azzurro parla Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio sta vivendo un ottimo momento di forma, ma preferisce mantenere un basso profilo: “Io non ho mai pensato al posto fisso e non penso di averlo. Cerco di dare sempre il meglio per dei motivi, per me stesso, per migliorarmi. Per fare sì che l’allenatore non abbia idea di potermi cambiare, nella Lazio. In Nazionale ci sono tanti ottimi giocatori, manca Chiellini che è una colonna internazionale, io con i piedi per terra penso che ogni opportunità sia una finale. Giocando si possono commettere alcuni errori”.

IMMOBILE – “È un amico, un grande attaccante, ora bisogna preservarlo. Spero faccia ancora un sacco di gol, è importante nella Lazio. Pure quando ne ha fatti qualcuno in meno… Andasse avanti così sarebbe da Pallone d’Oro. Speriamo continui così, merita tante gioie”.

SIRIGU – “Non mi saluta da tre giorni (ride ndr.). Contro il Torino avevo già pensato di tirare, ero molto libero nella zona di metà campo. Ho tirato ed è andata bene. Qualche anno fa calciavo di più, ma ora, vedendo Luis Alberto e Milinkovic, preferisco passare a loro la palla: fanno la differenza. Poi dipende dagli avversari, ora anche le piccole pressano e ti fanno giocare poco. Si vede, il Lecce ci ha messo in difficoltà”.

OBIETTIVI – “Stiamo facendo grandi cose in campionato, quattro vittorie di fila. Peccato per l’Europa League, non è detta l’ultima parola, ma dovevamo e potevamo fare qualcosa di più, io in primis. Questo ci lascia con l’amaro in bocca, il campionato non finisce domani. Noi puntiamo alla Champions perché abbiamo tanti giocatori forti, siamo amalgamati, ma l’obiettivo è arrivare in Champions. Speriamo che a maggio sia così. La nostra squadra è forte, gli alti e bassi che c’erano… erano preoccupanti. Queste quattro vittorie devono essere il punto di partenza, ci sono state delle partite in cui vincevi e poi andavi a perdere in malo modo. Questa è la strada giusta, abbiamo dimostrato continuità. Peccato ci fosse la pausa, meritiamo il terzo posto. La continuità ti porta ai risultati”.