Adani: “Immobile o Belotti a Euro 2020? Il più forte che abbiamo è Mario Balotelli”

Negli studi di Sky Sport si parla della doppietta su calcio di rigore (e della bella prestazione) di Ciro Immobile nel 3-3 fra Lazio e Atalanta. Il talent Daniele Adani viene interrogato su chi dovrà schierare Roberto Mancini, c.t. dell’Italia, all’Europeo del 2020: l’attaccante della Lazio oppure Andrea Belotti? La risposta è molto chiara ed esplicativa: “E se fosse un terzo? Non dimentichiamoci di Mario Balotelli, che oggi è ancora l’attaccante di nazionalità italiana più forte che abbiamo. Se Balotelli farà Balotelli in questa stagione col Brescia, Mancini lo prenderà nuovamente in considerazione, e non scordiamoci neanche che le sue migliori performance in carriera le ha fatte con Mancini quando era all’Inter e al Manchester City. Per cui, si vedrà…”.