Algarve Cup, cambia format torneo dopo ritiro della Danimarca. Italia attende…

Salta il match odierno con la Svezia, che vince a tavolino (3-0) e raggiunge Italia e Portogallo in testa alla classifica. Domenica si disputeranno Italia-Norvegia e Portogallo-Svezia, mercoledì spazio alle finali

Redazione ITASportPress

Dopo aver rilevato nei test effettuati ieri la positività al COVID-19 di tre membri del gruppo squadra, la Danimarca ha annunciato il ritiro dalla 28ª edizione dell’Algarve Cup. L'allenatore Lars Sondergaard è una delle persone contagiate, tutte già in isolamento, mentre il resto della delegazione lascerà in giornata il Portogallo con un volo charter. La partita tra Svezia e Danimarca, in programma oggi alle ore 17 locali all'Estádio Algarve di Faro, è stata quindi annullata e, in base al regolamento del torneo, i tre punti (vittoria 3-0) sono stati assegnati alla Nazionale svedese, che raggiunge così l’Italia e il Portogallo in testa alla classifica.

Alla luce del ritiro delle danesi, battute 1-0 dalle Azzurre nella gara d’esordio, l'organizzazione dell'Algarve Cup ha reso noto che mercoledì 23 febbraio si disputeranno le due finali, quella per il primo e secondo posto - già prevista - e quella per il terzo e quarto posto che sostituirà il triangolare che avrebbe dovuto decretare le ultime tre posizioni. Entrambe le gare inizieranno alle 11 locali (ore 12 italiane).

Per capire chi si contenderà il titolo nella finalissima in programma al ‘Municipal’ di Lagos, tutto dipenderà dai risultati delle due sfide di domenica: dopo la convincente vittoria all'esordio, l’Italia alle ore 12 (13 italiane, diretta su Rai Sport) affronterà allo stadio ‘Algarve’ di Faro la Norvegia, sconfitta nella prima gara dalle padrone di casa del Portogallo, attese dal confronto con la Svezia. Ai fini della classifica, in caso di parità di punti, verrà premiata la squadra con la miglior differenza reti.

L’Italia intanto prosegue la preparazione a Lagos in vista dei prossimi due impegni: oggi è prevista una doppia seduta d’allenamento, domani in mattinata la rifinitura in vista del match con la Norvegia che potrebbe regalare alle Azzurre la seconda finale consecutiva nel torneo.

Il calendario del torneo

Mercoledì 16 febbraio

Danimarca-ITALIA 0-1

Norvegia-Portogallo 0-2

Venerdì 18 febbraio

Svezia-Danimarca non disputata (vittoria assegnata alla Svezia, 3-0)

Domenica 20 febbraio

Ore 12 (13 italiane) ITALIA-Norvegia (Estadio Algarve - Faro)

Ore 17.15 (18.15 italiane) Portogallo-Svezia (Estadio Algarve - Faro)

Mercoledì 23 febbraio

Ore 11 (12 italiane) Finale 1°-2° posto (Estadio Municipal - Lagos)

Ore 11 (12 italiane) Finale 3°-4° (Estadio Algarve - Faro)

Classifica

Svezia, Portogallo e Italia 3 punti, Norvegia 0 punti