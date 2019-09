Algeria, caso Ghoulam. Il ct: “Mi ha detto di non essere pronto…”

Potrebbe esserci un caso nell’Algeria e, in modo indiretto, anche nel Napoli. La mancata convocazione di Faouzi Ghoulam è diventata un problema.

La Nazionale algerina attende l’esterno dopo i vari problemi fisici, ma, a quanto pare, per volere dello stesso giocatore il suo ritorno in campo è ancora rimandato. Secondo quanto riporta FootAfrique, infatti, il ct Belmadi avrebbe risposto durante l’ultima conferenza stampa spiegando i motivi della mancata convocazione del classe 1991 per l’amichevole di lunedì contro il Benin.

NON PRONTO – Il commissario tecnico algerino ha spiegato infastidito: “Ghoulam? Mi ha detto di non essere pronto fisicamente. Quando riterrà di essere pronto, allora tornerò a considerare una sua convocazione”, ha detto Belmadi. In effetti il terzino mancino è risultato essere ancora sottotono, specie nella sfida contro la Juventus nella quale è stato sostituito all’intervallo. L’algerino è alla ricerca della migliore condizione dopo il grave ko al ginocchio.