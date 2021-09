Altobelli: “Ingiusto accantonare Immobile e Belotti. Scamacca e Raspadori interessanti”

Alessandro Altobelli spiega il suo punto di vista sul mal di gol che affligge ultimamente l'Italia

L'Italia si riscopre priva di una punta prolifica. Nelle ultime due gare ufficiali, gli azzurri hanno concretizzato poco, nonostante la grande mole di lavoro. Dunque servono cambiamenti in attacco? Non è di questo avviso Alessandro Altobelli. L'ex attaccante campione del mondo nel 1982 ha espresso il suo parere ai microfoni di Tuttosport: "Non mi convince l'idea di accantonare prime punte come Immobile o Belotti. Al centro dell'attacco forse manca qualcosa, ma al momento siamo questi e i nostri attaccanti meritano fiducia. In attesa di nuovi talenti nel ruolo da inserire... Quali giovani mi stuzzicano di più? Scamacca è un ragazzo di qualità, Raspadori ha margini di miglioramento ancora enormi. E anche Kean può diventare un punto di riferimento per l'Italia, a patto però che si metta prima in testa di essere un professionista a tutto tondo".