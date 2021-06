Amad Diallo incanta la Costa d’Avorio: primo gol e vittoria allo scadere

Il classe 2002 ha segnato il primo gol in Nazionale dando la vittoria ai suoi

Entrato in campo nel finale della partita tra la sua Costa d'Avorio e il Burkina Faso, Diallo è stato decisivo con un gol fantastico segnato nei minuti di recupero, precisamente al 96° su punizione. Una rete che ha dato il successo ai suoi per 2-1. Calcio piazzato magistrale per il classe 2002 che per l'occasione ha indossato la maglia numero 10. Non una qualunque. Gesto tecnico notevole, con palla nell'angolino alto. Lo stesso Amad Diallo ha voluto esultare sui social per quella che è stata la sua prima marcatura con la squadra del proprio Paese: "Felice per questo mio primo gol", ha scritto l'ex Atalanta.