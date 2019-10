Amichevoli, Brasile-Senegal finisce 1-1: centesima presenza in nazionale per Neymar

E’ terminata con il risultato di 1-1 l’amichevole tra Brasile e Senegal, andata in scena quest’oggi a Singapore. A portarsi per primi in vantaggio sono stati i verdeoro, che hanno sbloccato il punteggio al 9′ con Firmino. Al 46′ del primo tempo, direttamente dal dischetto, è arrivato il pari degli africani con Diedhiou, con il Senegal che ha poi colpito anche un palo con Mané.

Tra i protagonisti del match anche il brasiliano Neymar, che è sceso in campo per la centesima volta con la maglia della sua nazionale. Meglio di lui, fin qui, solamente Cafu (142 presenze), Roberto Carlos (125), Dani Alves (116), Lucio (105) e Taffarel (101). Cento presenze invece anche per l’ex milanista Robinho.