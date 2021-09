Amrabat, che paura in Guinea: “Coinvolto in un colpo di stato, non l’avrei mai detto”

Amrabat ha vissuto in prima persona la paura per il colpo di stato della Guinea

Sorpresa, paura, sgomento. Queste sono state le sensazioni vissute dalla Nazionale di calcio del Marocco, rimasta coinvolta suo malgrado in un colpo di stato avvenuto in Guinea. La squadra si trovava in hotel, in attesa di giocare il match, quando è scoppiato il caos. Il giocatore della Fiorentina Sofyan Amrabat ha spiegato al quotidiano olandese De Telefraaf la sua esperienza: "Quando giochi in un paese africano sai che puoi avere delle sorprese, ma non mi sarei mai aspettato di finire in mezzo ad un colpo di stato militare. Quando mi sono svegliato domenica mattina, Adel Taarabt è venuto nella mia stanza e mi ha chiesto se anch'io avevo sentito degli spari. All'inizio mi sono messo a ridere e ho detto che dovevano essere fuochi d'artificio: vengono spesso fatti esplodere vicino agli hotel dei giocatori la notte prima delle partite. Ma abbiamo visto su internet che era una cosa seria".