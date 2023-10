Anche Kjaer accusa San Marino: “Colpivano intenzionalmente, era chiaro”

La Danimarca ha superato a fatica il San Marino lo scorso martedì, riuscendo a vincere per 1-2 e concedendo il primo gol nella competizione agli avversari. Ma ciò che più fa discutere è il comportamento di quest'ultimi, doloso ed estremamente aggressivo nei confronti del numero 9 danese, Rasmus Hojlund . Seguendo a ruota le dichiarazione dell'ex Atalanta anche Simon Kjaer ha confermato questa sensazione, riportando diversi episodi accaduti in campo.

EPISODI: Il difensore rossonero è letteralmente infuriato per quanto accaduto nei minuti finali, quando il compagno Hojlund è stato violentemente colpito alla schiena. "Era un chiaro cartellino rosso perché, ve lo assicuro, è stato fatto intenzionalmente. Non ho dubbi quando lo dico, confermo al 100%, e penso che ci sia stata una situazione simile con Neymar in passato. Ha rischiato di rompergli la schiena e poteva veramente fargli del male. Giocare così diventa pericoloso, gliel'ho detto all'arbitro 'Vuoi che traduca quello che dicono?'. Abbiamo anche il VAR, si vede che lo hanno fatto intenzionalmente" ha dichiarato Simon Kjaer. L'ex atalantino ha riportato una brutta ginocchiata subita da Roberto Di Maio al 75’, il quale è stato semplicemente ammonito con un cartellino giallo.