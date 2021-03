Ancora scintille per il gol fantasma di Cristiano Ronaldo contro la Serbia, Mitrovic: “Non credo palla sia entrata…”

Gol oppure no? A vedere le immagini verrebbe da dire che la palla fosse nettamente oltre la linea di porta. Stiamo parlando del gol fantasma non assegnato a Cristiano Ronaldo e al suo Portogallo contro la Serbia nella sfida di qualificazione ai mondiali in Qatar. Una decisione che aveva fatto infuriare proprio l’asso portoghese reo di aver anche gettato la fascia da capitano a terra dalla rabbia.

Se la reazione a caldo dell’attaccante della Juventus era stata bella forte, chissà adesso che l’autore di quel “salvataggio” Stefan Mitrovic ha replicato alle tante polemiche parlando al portale Novosti.

Mitrovic replica a CR7: “Non credo la palla sia entrata”

“Cristiano Ronaldo ha il suo punto di vista della situazione e può essere arrabbiato”, ha detto il giocatore dellaa Serbia Mitrovic che aveva salvato tutto per la sua Nazionale. “Ma non credo che la palla sia entrata. Siamo contenti di quel risultato ottenuto. Abbiamo conquistato un punto importante alla fine”.

Parole destinate a far discutere dato che quasi tutti i pareri relativi a quell’azione hanno detto che il tiro di Cristiano Ronaldo fosse un gol a tutti gli effetti. Ma senza Goal Line Technology… anche Mitrovic può avere le sue ragioni.