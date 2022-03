Apocalisse Italia: la Macedonia vince e la estromette dal Mondiale

Disfatta senza mezzi termini per gli azzurri eliminati dal Mondiale

Incredibile eliminazione dell'Italia dal Mondiale in Qatar. La Macedonia del Nord vince a Palermo per 1-0 e si qualifica per la finale playoff contro il Portogallo che ha battuto per 3-1 la Turchia. Gli azzurri dopo aver saltato Russia 2018 non vanno neanche in Qatar e stavolta da campioni d'Europa. Ha deciso nei minuti di recupero un gol dell'ex del Palermo Trajkovski con una conclusione dalla distanza che ha sorpreso Donnarumma. L'Italia è fuori dopo aver fallito numerosi occasioni da rete con Berardi. Nel primo tempo l'unica occasione pulita capita al calciatore del Sassuolo: il portiere Dimitrievski gli regala il pallone dopo un errore in impostazione, ma viene graziato dal sinistro dell'attaccante azzurro. Anche nella ripresa è Berardi ad avere due occasioni importanti, ma la porta macedone resiste. Prima del 90' ci prova anche Pellegrini, ma spreca di sinistro. Poi la doccia gelata: sinistro di Trajkovski al 92', rasoterra su cui Donnarumma non arriva. E cala il gelo sul Barbera. Martedì sera a Oporto contro il Portogallo andrà la Macedonia del Nord e non l'Italia.