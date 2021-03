Arbitro di Costa d’Avorio-Etiopia sviene in campo: condizioni stabili

Solitamente quando un arbitro diventa protagonista di un match, non è un buon segnale. Charles Bulu ha attirato su di sé l’attenzione in Costa d’Avorio-Etiopia e a causa di una brutta disavventura. Infatti il direttore di gara è incappato in uno svenimento a dieci minuti dalla fine dell’incontro. Il fischietto trentaquattrenne ghanese è stato trasportato in un ospedale vicino allo Stade Olympique Alassane Ouattara nella capitale ivoriana Abidjan. Attraverso il proprio account Twitter, Bulu ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, rimaste stabili. Al suo posto, in campo è entrato l’aiuto-arbitro Gilbert Cheruiyot, che ha portato a termine il match.

BEFFA

Tra l’altro anche le due squadre rischiano qualcosa. Infatti sia Costa d’Avorio che Etiopia sono qualificate alla Coppa d’Africa, ma, secondo quanto riportato dalla Federazione calcistica etiope, potrebbe essere annullata a causa dell’uscita dal terreno di gioco dell’arbitro e dell’improvvisa sostituzione. Insomma un vero e proprio caos destinato a generare non poche polemiche.