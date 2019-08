Argentina, accuse alla CONMEBOL: Messi squalificato 3 mesi

Paga caro le sue parole Lionel Messi. L’argentino, nella scorsa Copa America, aveva accusato la CONMEBOL di corruzione.

Per La Pulce è arrivata la sanzione per quello sfogo in seguito al match contro il Brasile: squalifica di tre mesi e multa da 50mila dollari. L’Albiceleste dovrà, dunque, abituarsi a giocare senza Messi nei prossimi mesi. La CONMEBOL non ha digerito questa presa di posizione pubblica del giocatore del Barcellona e ha deciso di infliggergli la pesante sanzione. L’Argentina dovrà correre ai ripari e, magari, potrà essere l’occasione di vedere all’opera con maggiore costanza giocatori come Lautaro Martinez e Paulo Dybala.