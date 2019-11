Argentina, De Paul: “L’unico sicuro titolare è Messi. Ma non dobbiamo giocare solo per lui…”

Dal ritiro della Nazionale, Rodrigo De Paul ha parlato ai media argentini del ritorno di Lionel Messi con l’Albiceleste anche in vista della sfida molto sentita contro il Brasile. Il centrocampista dell’Udinese ha detto la sua sulla squadra e sul proprio momento. Ecco le sue parole:

TITOLARE – “Io non mi sento titolare. L’unico sicuro titolare è Messi, noi dobbiamo continuare a lavorare per farci trovare pronti. Io mi sento bene e sono pronto per giocare. Sarà un test importante contro il Brasile, una partita che ha sempre un grande significato. Queste sono partite che ci serviranno quando cominceremo le qualificazioni”, ha detto De Paul che poi su Messi e il gioco dell’Argentina ha voluto precisare: “Siamo una squadra più forte rispetto a quella che ha giocato in Copa America, ma non dobbiamo giocare unicamente per Messi. Ognuno deve mettere un piccolo granello di sabbia e fare anche in modo che Lionel sia a proprio agio. In Italia ho imparato a coprire bene gli spazi, lavoriamo molto a livello tattico. La mia posizione? L’esperienza che ho accumulato mi permette di adattarmi a qualsiasi ruolo”.