Argentina, i convocati del ct Scaloni: ci sono Dybala e Lautaro Martinez

L’Argentina si appresta a tornare in campo per le sfide di settembre contro Cile e Messico. La federazione ha reso note le convocazioni del commissario tecnico Lionel Scaloni.

Tante conferme e qualche assenza. Spiccano i nomi di Lautaro Martinez e Paulo Dybala nel pacchetto avanzato. Mentre non appare il nome di Lionel Messi, out per la squalifica ricevuta dalla CONMEBOL. Tra gli altri ‘italiani’ presenti, anche German Pezzella della Fiorentina, Rodriguo De Paul dell’Udinese e Joaquin Correa della Lazio.

Tra le vecchie conoscenze del calcio nostrano ecco anche Leandro Paredes, Roberto Pereyra e Lucas Ocampos.

Per quanto riguarda la formazione Albiceleste Under 23, invece, il ct Fernando Batista ha convocato Romero del Genoa e Maroni della Sampdoria.