Argentina, in gravi condizioni l’ex c.t. Bilardo: è in terapia intensiva dopo un intervento

Grande apprensione in Argentina per le condizioni del c.t. campione del mondo nel 1986 con la Seleccion Carlos Salvador Bilardo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’ex allenatore, 81 anni e di origini siciliane, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo aver subìto un intervento chirurgico al cervello e si trova nel reparto di terapia intensiva dell’Argentina Institute of Diagnostics di Buenos Aires da 48 ore. Sarebbe stata la seconda operazione in poco più di un mese, segno che il suo stato di salute è notevolmente peggiorato col tempo, lui che solo un anno fa fu ricoverato per depressione. Oltre ad aver guidato la nazionale albiceleste dal 1983 al 1990, è stato assistente tecnico dal 2008 al 2014 sotto le gestioni Maradona, Batista e Sabella.