Argentina, la nuova maglia non piace ai tifosi: “Meritiamo di perdere una finale di Coppa del Mondo dal Brasile…”

“Stiamo insieme. Questi colori ci uniscono”. Sono queste le parole usare su Twitter dall’Argentina per lanciare la nuova maglia che accompagnerà la squadra Albiceleste nelle prossime partite ufficiali. Classica colorazione ma qualche modifica per la t-shirt che calciatori come Messi, Dybala, De Paul e altri campioni indosseranno molto a breve.

Un unico problema: la divisa non piace assolutamente ai fan…

Argentina, la nuova maglia non piace. I tifosi insorgono

La nazionale argentina ha svelato in queste ora la nuova maglia, quella che sarà indossata da Messi e compagni nelle prossime partite ufficiali della squadra. Il fuoriclasse del Barcellona, insieme a Paulo Dybala, Rodrigo De Paul, Mariana Larroquette, Milagros Menéndez, Vanesa Santana, Nicolás Capaldo e Julián Álvarez ha partecipato al video di lancio della presentazione della divisa sui social. La loro presenza, però, non è bastata a compensare l’insoddisfazione generale per le modifiche apportare alla maglia. In modo particolare le “pennellate” scelte in tre tonalità di azzurro.

“La peggiore maglia mai vista”, ha scritto qualcuno criticando la maglia dell’Argentina. “Orribile”, “Orrenda”. Altri fan argentini sono andati pure oltre augurando alla squadra di perdere contro i rivali di sempre del Brasile: “Meritiamo di essere battuti dal Brasile nella finale di Coppa del Mondo se ci presentiamo con una t-shirt così”.

Solamente pochi giorni fa, invece, il noto marchio Le Coq Sportif aveva omaggiato proprio l’Argentina proponendo una linea di abbigliamento in onore della vittoria del Mondiale in Messico nel 1986.