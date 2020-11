Argentina ‘made in Italy’: Scaloni convoca ben 8 giocatori di Serie A

Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni, in vista dei prossimi impegni della Nazionale sudamericana contro Paraguay e Perù, ha diramato le convocazioni ufficiali. Conferma la forte presenza dei giocatori che militano in Serie A, dal bomber dell’Inter Lautaro Martinez sino a Paulo Dybala della Juventus.

Argentina “made in Italy”

Sarà un’Argentina a tinte italiane dato che nella lista dei convocati per il doppio impegno dell’Albicelste contro Paraguay e Perù, il ct Scaloni ha chiamato ben 8 calciatori che giocano in Serie A. Dopo i problemi di ottobre, che lo hanno visto convocato ma mai sceso in campo, ecco confermata la presenza di Paulo Dybala. Ci sarà anche Lautaro Martinez. Ok anche Martinez Quarta, alla prima convocazione da quando veste la maglia della Fiorentina, Rodrigo De Paul dell’Udinese, Alejandro Papu Gomez dell’Atalanta, Joaquin Correa della Lazio e Nicolas Dominguez del Bologna. Ritorno tra i convocati anche per Roberto Pereyra anche lui con la maglia del club di Udine.