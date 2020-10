Argentina, match con Bolivia finisce ‘in rissa’: Messi provocato risponde e Aguero… fa il tifo da casa

Nonostante la vittoria della sua Argentina, Messi, non andato in gol ma comunque autore di una buona prova, è stato protagonista della serata. Contro la Bolivia, infatti, La Pulce è stata sorpresa a litigare con alcuni membri della panchina. Parole grosse ma per fortuna nessun contatto violento, solo una rissa verbale.

Se dal campo gli animi erano davvero concitati, dalla tv, c’era chi si godeva lo spettacolo…

Messi litiga e Aguero… lo incita e se la ride

Come detto, mentre Messi se la vedeva con la panchina della Bolivia e non risparmiava “complimenti” ai rivali (e viceversa). Da casa, davanti alla tv, Sergio Aguero si godeva lo spettacolo. Attraverso le sue stories Instagram, il Kun ha fatto letteralmente il tifo per il suo amico e compagno dell’Albiceleste con tanto di commento violento, seppur detto visibilmente in tono scherzoso. “Colpiscilo nella pelata a quello…”, ha scritto l’attaccante con tanto di emoticon della risata.