Argentina, ritorno in campo post Mondiale: c’è precedente con l’Italia

La squadra di Scaloni affronterà il Panama

La Nazionale dell'Argentina è tornata nel Paese per festeggiare ancora una volta la vittoria in Qatar 2022. Saranno due le amichevoli a cui prenderà parte la squadra di Scaloni. La prima si giocherà questo giovedì alle 20.30 al Monumental, con biglietti esauriti: 83mila persone pronte per godersi Messi e compagnia contro il Panama.

Uno spettacolo che inizierà molto presto e durerà fino a mezzanotte. Qualche giorno dopo, martedì 28, a Santiago del Estero, la squadra di Scaloni affronterà il Curaçao. Tornando indietro nel tempo è interessante analizzare come l'Argentina si è presentata, dopo le vittorie nel 1978 e nel 1986, nella prima partita post trionfo Mondiale.

Nel 1978 la consacrazione era già avvenuta in patria (in piena dittatura militare), con l'Albiceleste che battè in finale ai supplementari l'Olanda per 3-1 sul campo del River. A quel tempo la squadra era guidata dal Flaco Menotti e al rientro in campo post Mondiale giocò il 25 aprile 1979 contro la Bulgaria al Monumental. Finì 2-1, con reti di René Houseman e Daniel Passarella (su rigore). Diego Maradona, che non era stato nella rosa dei campioni, partì titolare.

Post Mondiale 1986, invece, la squadra di Bilardo, festeggiò con il popolo argentino dopo aver 3-2 in finale contro la Germania. La squadra sudamericana ritornò in campo quasi un anno dopo: il 10 giugno 1987 a Zurigo contro l'Italia, con la vittoria degli azzurri per 3-1. Il gol per l'Argentina? Ovviamente di Diego Armando Maradona.