Argentina, Scaloni: “Impossibile il via alle qualificazioni a Qatar 2022 in questa situazione”

L’emergenza Coronavirus riguarda ormai gran parte del mondo. Della delicata situazione, e delle sue ripercussioni sul mondo del calcio, ha parlato a Infobae il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni.

EMERGENZA – “Le qualificazioni sudamericane a Qatar 2022 non possono iniziare in questo contesto. Si tratta di una situazione di forza maggiore, la vita di tutti è al di sopra del calcio. E’ un problema serio, dobbiamo essere tutti consapevoli di questo. Noi siamo in una situazione compromessa, molti dei nostri giocatori europei convocati sono infatti al centro del problema. Non è possibile dare il via alle qualificazioni mentre il Coronavirus avanza in tutto il mondo”.