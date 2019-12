Argentina, Scaloni incorona Lautaro Martinez: “Non è più una sorpresa…”

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha speso parole d’elogio ad Olé nei confronti del centravanti dell’Inter Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro è, fino ad ora, assoluto protagonista della stagione nerazzurra trascinando la squadra di Conte alla vetta della classifica di Serie A.

PAROLA DI CT – Per l’allenatore dell’Albiceleste, le prestazioni del bomber non sono una novità: “Quali giocatori mi hanno sorpreso? Ce ne sono molti di interessanti. Ad esempio Ocampos, che è stato convocato nelle ultime partite e che poi si è fatto male e ha saltato le altre. Nico Dominguez è un ragazzo che può avere un futuro importante, anche Exequiel Palacios può diventare un giocatore fondamentale. E Lautaro Martinez, però Lautaro non è una sorpresa. Chiedeva a gran voce una possibilità ma ora se l’è meritata”, ha detto Scaloni.