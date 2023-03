Argentina, un milione di tifosi a caccia di un biglietto per la prima dei campioni

La Nazionale Argentina tornerà in campo il prossimo 24 marzo per affrontare il Panama. Lionel Messi e compagni faranno la prima apparizione da Campioni del Mondo in carica e i sostenitori della Seleccìon rispondono presente. Per il match amichevole che andrà in scena a l'Estadio Monumental biglietti online a ruba con richieste inimmaginabili. Si è fatta una stima che circa un milione di persone sono in attesa per accaparrarsi un tagliando. A riportarlo è la stampa argentina, che mette in risalto quanto la Coppa del Mondo possa far riaccendere la passione nel cuore di un paese intero.