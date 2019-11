Argentina-Uruguay, lite Messi-Cavani: divisi dai compagni

Botta e risposta in campo nel corso dell’amichevole di lusso tra Argentina e Uruguay, andata in scena allo Stadio Bloomfield di Tel-Aviv. Lionel Messi e Edison Cavani e protagonisti della sfida, poi terminata 2-2 in virtù delle reti segnate proprio da Cavani e Messi, e dai rispettivi compagni Suarez e Aguero.

Nonostante in palio non ci fosse nulla, non sono mancati i momenti di tensione, tanto che tra La Pulce e il Matador si è sfiorata la rissa, placata solo dall’intervento di alcuni uruguaiani tra cui l’interista Godin.

EPISODIO – Verso la fine del primo tempo, dopo una punizione fischiata a favore dell’Argentina e di Messi, Cavani gli si è avvicinato in maniera minacciosa invitandolo a non simulare e, come riporta La Nacion, gli avrebbe detto: “Combatti”. Come detto, i due sono stati prontamente divisi da Godin, Vecino e Suarez ma dall’altra parte, anche La Pulce non voleva certo tirarsi indietro rispondendo, dal canto suo al Matador: “Quando vuoi, quando vuoi”. Insomma Argentina-Uruguay è stata un’amichevole… per modo di dire.