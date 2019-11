Armenia, il ct desolato dopo la sconfitta con l’Italia pensa alle dimissioni: “Tutta colpa mia…”

Da una parte il sorriso azzurro, dall’altra la desolazione degli avversari, su tutti del ct dell’Armenia Khashmanyan. Il 9-1 subito ad opera dell’Italia lascia senza parole l’ambiente armeno e soprattutto il commissario tecnico.

Al netto delle assenze, anche importanti, la squadra è entrata in campo senza coraggio e troppo passiva tanto da indurre l’allenatore a pensare alle dimissioni. Come riporta Armfootball.com, Khashmanyan si è preso tutta la colpa e al termine del match ha dichiarato: “La partita disputata contro l’Italia ci dà l’immagine del calcio armeno, quando sono stato messo alla guida della Nazionale, ho subito pensato che poteva capitare una situazione simile. Mi prendo tutte le colpe. Siamo arrivati qui con una squadra priva di tanti giocatori fondamentali: se i miei dirigenti pensano che io sia l’unico responsabile sono pronto a dimettermi, se invece vogliono che continui allora devo assolutamente cambiare la squadra. Mancano le parole per spiegare quanto accaduto…”.