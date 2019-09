Armenia, il ct sfida l’Italia: “Battiamoli come nel calcio a 5…”

Non partono sconfitti in Armenia in vista della sfida contro l’Italia di questa sera. Parola del ct Armen Gyulbudaghyants che in conferenza stampa ha lanciato un chiaro messaggio agli azzurri.

In realtà, la carica arriva dal presidente della federazione armena che ha voluto stimolare l’ambiente. A parlare è stato il commissario tecnico che ha rivelato: “Il nostro presidente federale ha detto che possiamo battere l’Italia. Non mi ha messo in imbarazzo. Qualche mese fa abbiamo battuto l’Italia nel calcio a 5 e possiamo farlo anche sul campo più grande. Sappiamo che la Nazionale italiana è fortissima e con Mancini ha cambiato filosofia, ora attacca con più coraggio e gioca bene, però…”.