Armenia-Italia, Karapetyan contro Bonucci e il cartellino rosso: “Vergognoso…”

L’Italia ottiene il successo contro l’Armenia dopo una partita combattuta che si è rivelata essere più dura del previsto. Il 3-1 finale è anche frutto della superiorità numerica in campo, dovuta al cartellino rosso ricevuto dall’attaccante Aleksandr Karapetyan, autore per altro del gol del vantaggio dei suoi.

Un’espulsione molto criticata, soprattutto dopo aver rivisto le immagini del replay. Il direttore di gara ha visto una gomitata – o più semplicemente un braccio largo – del calciatore armeno sul volto di Leonardo Bonucci che ha fatto intendere, rimanendo a terra per diversi secondi, di aver ricevuto un colpo.

Ed è stato proprio questo atteggiamento del centrale italiano a fare infuriare Karapetyan dopo il match. L’attaccante, sul proprio profilo Instagram, ‘taggando’ anche Bonucci, non ha fatto giri di parole: “Ho grande rispetto per ciò che hai raggiunto in carriera, ma questo è vergognoso”. Con tanto di immagine che mostra come entrambi stessero pensando a impattare il pallone e quindi nessuna volontà da parte sua di colpire il diretto marcatore.