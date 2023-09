Arnautovic fa sognare l’Austria: “Non penso al record di Polster, ma all’Europeo”

Doppietta decisiva di Marko Arnautovic ieri nel successo dell'Austria sulla Svezia. Tre punti che avvicinano la selezione biancorossa al discorso Europeo, per una qualificazione di cui il centravanti neointerista non vuole privarsi, come spiega ad Austria Press Agency: "La cosa più importante è ottenere la qualificazione all'Europeo". Già, perché poi c'è anche lo score dell'attaccante, che si fa sempre più interessante. Per l'ex centravanti del Bologna è la 50esima vittoria con la maglia della selezione maggiore a pari merito Aleksandar Dragovic. Se dovesse vincerne un'altra diventerebbe il recordman della storia austriaca.