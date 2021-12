Azerbaigian, rinnovo del contratto fino al 2022 per il ct De Biasi

Prosegue l'avventura in Azerbaigian per il tecnico italiano

Per l'allenatore italiano, Gianni De Biasi, continua l’avventura alla guida della nazionale dell’Azerbaigian. Il tecnico ha rinnovato il suo contratto fino a settembre 2022, a un anno di distanza dalla nomina. Dopo la positiva esperienza da CT dell'Albania durata sei anni, De Biasi continuerà la sua ennesima avventura in giro per il mondo fino alla fine della prossima Nations League. In caso di ulteriori risultati positivi, il presidente dell’Azerbaijan è pronto ha preparare anche un ulteriore rinnovo per altri due anni.