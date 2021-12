Azzurri del Mundial ’82 al Museo FIFA di Zurigo per onorare la memoria di Rossi

Ad un anno esatto dalla scomparsa di Pablito, il presidente della FIGC con il numero uno della FIFA Gianni Infantino e alcuni dei compagni di squadra in Nazionale parteciperanno all’evento organizzato dalla FIFA

In occasione dell’evento, durante il quale saranno consegnati ufficialmente al Museo FIFA di Zurigo diversi cimeli per l’esposizione permanente, sarà annunciata una collaborazione con la mostra ‘Un Ragazzo d'Oro’, l’esposizione realizzata dalla Paolo Rossi Foundation inaugurata lo scorso ottobre. Quasi 40 anni dopo il trionfo di Madrid, gli Azzurri potranno prendere di nuovo in mano la Coppa del Mondo originale per poi farsi immortalare sul ‘Wall of Champions’ e prendere parte ad un ‘Live-Show’ sul palco del museo.