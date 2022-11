B. Conti: “Buttammo Bearzot in piscina ma non sapeva nuotare e…”

Bruno Conti in una intervista concessa al quotidiano La Verità ha ricordato un episodio simpatico accaduto dopo la vittoria dell'Italia contro il Brasile nel 1982 in Spagna. "Io e Ciccio Graziani buttammo in piscina il c.t. Bearzot - ha svelato Conti- . Lui stava passeggiando a bordo vasca in tuta e con il borsello ma lo spingemmo in acqua. Bearzot non sapeva nuotare e ci buttammo in 10 dentro la piscina per salvare il nostro allenatore. C'è stata una risata incredibile. Il nostro papà..."