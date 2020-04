Balotelli, messaggio a Mancini? Allenamento con… la tuta della Nazionale

Sorridente, un po’ sudato e, soprattutto, con la tuta della Nazionale italiana. Mario Balotelli si mostra su Instagram attraverso alcune stories durante l’allenamento e la fase di stretching. L’attaccante del Brescia non ha mai smesso di sognare di tornare in azzurro e il rinvio dell’Europeo di un anno potrebbe avergli dato l’ennesima occasione della sua carriera.

Roberto Mancini ha sempre tenuto aperta una porta, ma Super Mario, fino ad oggi, non pare aver sfruttato l’occasione per aprirla del tutto ed entrare nel gruppo del ct per il torneo. Adesso, con l’emergenza coronavirus e altri 365 giorni di tempo prima di Euro 2021, per Balotelli si intravede uno spiraglio e chissà che la tuta indossata oggi non possa essere un segnale che il bomber voglia davvero provarci…