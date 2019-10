Batshuayi manda in delirio i fan: gol con il Belgio e…mutande di Spongebob

Michy Batshuayi e Thomas Meunier regalano la vittoria al Belgio contro il Kazakistan ma è l’attaccante ad essere il vero protagonista, in campo e non solo…

Complice uno scatto che lo ritrae sdraiato sul campo, l’attaccante belga del Chelsea è diventato un vero idolo dei social per via delle…sue mutande. Infatti, come lui stesso mostra sul proprio profilo Twitter, ad attirare l’attenzione dei media e dei tifosi sono stati i suoi boxer con Spongebob, il noto cartoon. “Gol, vittoria, mutande di Spongebob. Un altro giorno in ufficio”, ha scritto Batshuayi sottolineando un’altra normale giornata di lavoro. I commenti al suo messaggio sono stati di approvazione e ironia. Un bel modo per festeggiare l’approdo ad Euro 2020.