Bayern Monaco, Hoeness fa dietrofront: “Nessun veto ai giocatori in Nazionale”

Caos in Germania. La notizia di un possibile cambiamento delle gerarchie nella difesa della porte della Nazionale, con Ter Stegen che verrebbe preferito a Neuer, ha sollevato un fitto polverone. Come raccolto dalla Bild, il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness avrebbe minacciato di non dare più alcun proprio giocatore al commissario tecnico Joachim Loew, ma in queste ore il numero uno dei bavaresi ha fatto dietrofront.

MARCIA INDIETRO – In una dichiarazione inviata dal suo ufficio alla rivista Der Spiegel, viene confermata l’autenticità di quelle affermazioni, sottolineando però che si tratta di parole pronunciate una settimana fa: “Immediatamente dopo la partita contro la Stella Rossa, il signor Hoeness ha fatto alcune dichiarazioni sulla Nazionale tedesca che oggi non avrebbre fatto. Per lui il problema è risolto e, da parte sua, non ci saranno altre dichiarazioni”.