Belgio, De Bruyne: “Lukaku fatto 300 gol ma io scelgo Haaland, ne farà 1000”

Il centrocampista del Manchester City e dell'Inghilterra Kevin De Bruyne ha risposto alla domanda su chi sceglierebbe in attacco tra Romelu Lukaku e Erling Haaland, il primo è il centravanti dell'Inter e il secondo gioca con la squadra di Guardiola. “Non è bello chiedermelo (sorride) ma se volete saperlo io scelgo Haaland. Mostra qualcosa di speciale. Amo Romelu, è come un fratellino per me ma Haaland è stato eccezionale finora con noi. Romelu ha segnato 300-400 gol, ma Erling può segnare 800-1000 goal. È molto efficiente e sa fare un po' tutto. Ma sono contento di entrambi" ammette De Bruyne.