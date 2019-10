Belgio, il ct Martinez avvisa: “Adesso vogliamo vincere gli Europei”

Il Belgio conquista il pass per Euro 2020. La formazione del ct Roberto Martinez ha ottenuto la qualificazione con tre turni d’anticipo grazie al successo per 9-0 conquistato contro il San Marino, in una gara in cui i valori in campo erano totalmente diversi. Queste le parole al termine del match del tecnico dei belgi.

SOGNO – “Sono molto soddisfatto, non abbiamo mai perso le giuste misure e non ho visto egoismi. Mi ha fatto molto piacere vedere Carrasco lasciare il rigore a Verschaeren. Adesso vogliamo fare bene la prossima estate: vogliamo vincere, il nostro sogno è quello di conquistare gli Europei”.