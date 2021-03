Belgio, il ct Martinez controcorrente: “Hazard sarà il miglior giocatore dell’Europeo”

Eden Hazard di nuovo vittima di un infortunio ma in casa Belgio, il ct Roberto Martinez non sembra essere preoccupato. Come riporta Marca, il tecnico della Nazionale ha parlato del fuoriclasse del Real Madrid e, a sorpresa, si è detto estremamente fiducioso di rivederlo presto in forma ottimale. Anche prima del prossimo Europeo di questa estate.

Belgio, ct Martinez: “Hazard sarà il miglior gocatore dell’Europeo”

“Penso che la situazione relativa all’infortunio di Hazard sarà risolta ben prima dell’Europeo”, ha detto Roberto Martinez sul talento belga del Real Madrid. “Seguiremo col Real tutta la sua situazione e non ci saranno conflitti tra noi e il club”.

Poi, anche a sopresa, il ct del Belgio ha aggiunto: “Sono convinto che Hazard sarà il miglior giocatore del campionato europeo. Non era mai stato infortunato prima di questo periodo al Real Madrid e sinceramente questa cosa è un qualcosa di nuovo che in un certo senso è uno shock. Ma sono sicuro che prima dell’Europeo rivedremo la miglior eversione di Eden. Ripeto, credo anche molto prima dell’Europeo…”.