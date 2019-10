Belgio, il ct Martinez: “Courtois? Ma quale ansia, ha perso due chili a causa della gastroenterite…”

Un improvviso problema fisico ha impedito al portiere del Real Madrid Thibaut Courtois di giocare il secondo tempo della sfida di Champions League contro il Bruges, poi terminata sul punteggio di 2-2. Un malessere da qualcuno attribuito inizialmente ad un problema d’ansia, con l’estremo difensore che, in realtà, ha sofferto di una violenta gastroenterite. A tornare sull’argomento, come raccolto Sports Four, è stato il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez.

COURTOIS – “Non ha nessun problema di ansia, ha perso circa un chilo e mezzo o due a causa di una gastroenterite. Sono convinto che Thibaut sia il miglior portiere del mondo”.

HAZARD – Martinez ha poi parlato di Hazard, che, secondo alcuni, sarebbe in sovrappeso: “Con o senza peso in più, Eden è un giocatore che può fare la differenza in qualsiasi momento”.