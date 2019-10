Belgio, il ct Martinez: “Hazard e Courtois? Nessuna preoccupazione, sanno come si affrontano questi momenti”

Momento complicato per il Real Madrid. I blancos, nella giornata di martedì, si sono dovuti accontentare del 2-2 contro il Bruges, con la situazione in Champions League che si è fatta allarmante: appena un punto conquistato nei primi due incontri, con i blancos che dovranno cambiare marcia se non vorranno venir estromessi anzitempo dalla competizione. Fra i giocatori finiti maggiormente nel mirino della critica vi sono Thibaut Courtois ed Eden Hazard, sui quali, come riporta AS, si è espresso il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez.

NESSUNA PREOCCUPAZIONE – “Thibaut ed Eden stanno facendo una carriera importante proprio perché sono in grado di affrontare avversità e momenti difficili. Non sono affatto preoccupato per loro. E’ normale attraversare dei periodi complicati quando giochi in una grande squadra”.