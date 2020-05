Belgio, il ct Martinez rinnova: annuncio su… FIFA 20

Roberto Martinez sarà ancora il commissario tecnico del Belgio per il prossimo biennio e dunque per i prossimi Europei e Mondiali. A darne l’annuncio è stata la stessa federazione belga in un modo molto originale…

Martinez rinnova: annuncio su FIFA 20

La RBFA ha comunicato con un post sui propri canali social l’avvenuto rinnovo del contratto con il ct Martinez con l’utilizzo curioso della nota modalità Ultimate Team del videogioco FIFA 20. Nello stesso annuncio, è stato comunicato come alle 12 odierne ci sarà anche una conferenza stampa con le prima parole del ct. “La Royal Belgian Football Association è orgogliosa di annunciare che Roberto Martinez ha prolungato il contratto fino al 2022”, si legge al termine del video in cui è protagonista anche il fuoriclasse del Belgio e del Real Madrid Eden Hazard, tra l’altro testimonial proprio del noto videogioco.