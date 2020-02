Belgio, il ct Martinez su Hazard: “Lo aspettiamo, siamo in costante contatto con il Real”

Destano preoccupazioni le condizioni di Eden Hazard, alle prese con un nuovo infortunio. Il fantasista del Real Madrid, nel corso di questa stagione, non è mai riuscito a trovare continuità di rendimento e di impiego. Una situazione che il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez, in vista dei prossimi Europei, sta osservando con attenzione.

HAZARD – “Ho parlato con lui, in questo momento stiamo cercando di capire quando potrà tornare a disposizione. Siamo dispiaciuti per l’infortunio, ma questo fa parte della vita di un calciatore. Negli ultimi otto anni ha saltato poche gare, sono convinto che tornerà in campo prima del termine del campionato. Noi siamo in contatto con lo staff medico del Real Madrid”.

