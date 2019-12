Belgio, il retroscena: rifiutata amichevole con la Francia per… non perdere la posizione nel Ranking FIFA

Curioso retroscena svelato da L’Equipe secondo cui il Belgio avrebbe rifiutato di giocare un’amichevole con la Francia per .. paura di perdere.

Come riporta il quotidiano, la squadra francese ha avuto problemi nel trovare un avversario per una partita amichevole in preparazione ai Campionati Europei 2020. Diverse squadre nazionali si sono rifiutate di incontrare gli attuali campioni del mondo in carica. Tra queste anche il Belgio, reduce da una fase di qualificazione ad Euro 2020 perfetta. La motivazione del rifiuto della Nazionale guidata da Roberto Martinez, però, è doppia. In primis per l’umore dei giocatori, in secondo luogo per non farsi scalvacare nel Ranking FIFA proprio dalla Francia. Al momento, infatti, il Belgio è primo e i galletti sono secondi. In caso di sconfitta le posizioni sarebbero state ribaltate.