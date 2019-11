Belgio, Lukaku ‘rovina’ la festa dei fratelli Hazard: “Peccato abbia segnato, ma…”

Curiosa intervista rilasciata da Eden Hazard dopo la vittoria del Belgio contro la Russia. 4 gol per la Nazionale belga di cui tre a firma Hazard. Due del fuoriclasse del Real Madrid e uno del fratello Thorgan. Sul tabellino marcatori, però, c’è anche il nome di Romelu Lukaku.

Ecco allora che l’ex Chelsea ha voluto scherzare con la stampa a fine match: “Sono felice per i miei due gol, ma anche per quelli di Thorgan e Romelu”, ma poi su Lukaku: “Fa sempre gol, stavolta poteva lasciare solo il nostro cognome. Scherzo, ovviamente. Fa parte della nostra famiglia ormai. È stata una bella partita. E vogliamo vincere qualcosa a Euro2020: il nostro gruppo è pronto per un trionfo”, ha concluso Hazard.