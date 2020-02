Belgio, Martinez ci crede: “Euro 2020? Proveremo a vincere…”

Parla Roberto Martinez, ct del Belgio, e lo fa a Telefoot in occasione di un programma televisivo con un format a quiz. Il commissario tecnico della Nazionale belga non si nasconde e fissa gli obiettivi per il futuro ad incominciare dall’Europeo 2020.

VINCERE – “Dopo il mondiale in Russia abbiamo fatto sicuramente uno step in avanti. Se vinceremo Euro 2020? Sicuramente ci proveremo”, ha detto Martinez. E sul proprio futuro: “Se rimarrò alla guida del Belgio anche dopo il torneo in estate? Sì”. Domanda rifiutata, invece, in merito alle voci che lo volevano vicino ad una panchina di Premier League nelle scorse settimane, quando l’Arsenal doveva scegliere il dopo Emery: “Se mi hanno cercato? Passo…”.