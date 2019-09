Belgio, Martinez esalta De Bruyne: “Non esiste nessuno al mondo come lui…”

Tre assist in meno di mezz’ora di gioco e, come se non bastasse, una gol nel finale. Kevin De Bruyne è sempre più decisivo anche con la maglia del Belgio. Il centrocampista o trequartista del Manchester City ha mostrato un’altra strepitosa prestazione in casa della Scozia nelle gare di qualificazione ad Euro 2020.

Una prova che non ha lasciato indifferente il proprio ct Roberto Martinez che, al termine della gara, ai microfoni di Sky Sports non ha perso l’occasione di esaltarne le doti: “Kevin è ormai da anni ad altissimo livello. Penso che sia nel momento migliore della sua carriera. Quando gioca così dimostra che non c’è nessun altro centrocampista come lui. In grado di muovere il pallone e di servire assist di qualità ai compagni. Per me, lo ammetto, è una gioia vederlo giocare”.

DE BRUYNE – Lo stesso classe 1991 ha risposto, timidamente, ai complimenti del ct: “Io il miglior centrocampista? Per fortuna non spetta a me giudicare. Sono contento di questa prova e di come sto. Devo giocare sempre così e fare bene anche per le prossime gare. Poi, quando la mia carriera sarà finita, vedrò cosa sarò stato capace di fare. In questo momento voglio solo vincere partite e trofei”, ha detto De Bruyne.