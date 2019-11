Belgio, Martinez non si nasconde: “Possiamo vincere l’Europeo e lo meritiamo…”

Il Belgio chiude le gare di qualificazione ad Euro 2020 con un sonoro 6-1 rifiliato a Cipro. Gol e spettacolo e la sensazione di essere una delle candidate alla vittoria del prossimo torneo in estate. Una convinzione che è mostrata anche dai diretti interessati, su tutti dal ct Roberto Martinez. Come riporta Goal, l’allenatore della Nazionale di Hazard e De Bruyne non si è certo nascosto. Anzi…

MERITIAMO DI VINCERE – “Se siamo in grado di vincere l’Europeo? Certo. Si tratta di un traguardo alla nostra portata. Lo abbiamo tra le mani”, ha detto Martinez. “Dobbiamo migliorare ancora e poi vediamo se possiamo giocare un altro grande torneo dopo quello in Russia. Al Mondiale abbiamo fissato il nostro alto standard e adesso dobbiamo migliorarci. Squadra e tifosi insieme. Aabbiamo sette mesi per diventare ancora più bravi. Questa squadra merita di vincere il campionato europeo ma, nel calcio, non è così semplice”. “Penso che tutti abbiano lavorato davvero bene quest’anno. I giocatori sanno cosa fare e lo fanno con una concentrazione incredibile. Segnare sei volte e poi giocare di nuovo in questo modo è molto buono”, ha concluso Martinez facendo riferimento alla vittoria contro Cipro.