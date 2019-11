Belgio, Martinez potrebbe lasciare dopo gli Europei: “Contratto in scadenza, valuterò tutte le offerte”

Il Belgio, dopo il terzo posto ottenuto ai Mondiali 2018, sarà una delle grandi favorite alla vittoria dei prossimi europei. La formazione di Roberto Martinez ha infatti ottenuto il pass per la fase finale della manifestazione senza alcun problema, confermando ancora una voltà le qualità della propria rosa. A prescindere da quello che sarà l’esito di Euro 2020, tuttavia, l’attuale commissario tecnico potrebbe lasciare la panchina belga. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Laatste Nieuws.

FUTURO – “Negli ultimi anni sono stato molto economico per la federazione, alla quale sono stato sempre fedele. Il mio contratto ora andrà però in scadenza ed io dovrò valutare le diverse offerte sia da un punto di visto sportivo che economico: sarebbe folle non farlo”.